Spanjollët u zgjuan këtë të hënë duke u përballur me një javë pasigurie politike. Të gjithë sytë janë drejtuar nga udhëheqësi rajonal katalanas Karles Puixhmont. Mediat spanjolle shkruajnë se sapo të hapet seanca e kuvendit katalanas, çdo gjë është e mundshme, duke përfshirë një deklaratë të njëanshme të pavarësisë.

Por ende nuk ka asnjë detaj për planet e Piuxhmont, as nëse do të marrë pjesë në seancën plenare të Parlamentit rajonal të martën. Gjatë një interviste për televizionin Spanjoll, Piuxhmont tha se i ka hapur derën qeverisë spanjolle për ndërmjetësim, por nëse ajo nuk përgjigjet pozitivisht, atëherë ai do të deklarojë shpalljen e pavarësisë.

Madridi vazhdon ta kundërshtojë ashpër votimin duke këmbëngulur se është I jashtëligjshëm, e për pasojë, rezultati është I pavlefshëm. Kjo ndarje e ka zhytur Spanjën në krizën më serioze politike në katër dekada.

Kryeministri Mariano Rahoj u zotua se do të përdorë çdo mjet brenda ligjit për të ndaluar çdo deklaratë kuptimplote të pavarësisë, duke përfshirë një klauzolë të papërdorur në Kushtetutën spanjolle për të pezulluar autonominë e Katalonjës.

Ndërkohë të paktën 350 mijë persona morën pjesë në tubimin gjigant në Barcelonë duke valëvitur flamuj spanjollë, katalanas e të Bashkimit Europian, dhe duke bërë thirrje për unitet. Demonstratat vënë në tryezë më shumë presion mbi një deklaratë të mundshme të pavarësisë.

Por, presidenti katalanas pritet t’i drejtohet I vendosur parlamentit rajonal të martën për hapat e mëtejshëm të shpalljes së pavarësisë.