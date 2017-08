Sipas një studim shkencor nga Instituri Kinsey në Amerikë, njerëzit e shekullit të 21 po kryejnë marrëdhënie seksuale gjithnjë e më pak. Jeta frenetike, stresi, oraret e zgjatura të punës duket se na mbajnë larg kënaqësisë !

Nëse më parë thuhet se njerëzit kishin jetë seksuale më aktive, para pak ditësh u publikua një hulumtim ku tregonte njerëzit nuk kryenin marrëdhënie seksuale më shumë se 112 herë në vit, e kjo për moshën 18-29 vjeç, pasi për dekadën e 5 të jetës ky numëri binte deri në 69 herë në vit.

Duket se në këtë epokë të errët nuk do të mundte të jetonte as edhe një ditë të vetme mbreti i Tongës (një ishull në Polineziën Franceze) i cili njihet si njeriu me numrin më të madh të partnereve seksuale. Thuhet se Mbreti Fatefehi ka kryer marrëdhënie seksuale me 37,800 femra për 14 vite rresht, që i bie 7 herë seks në një ditë, e kjo gjë për 7 vite rresht !