Senati spanjoll pritet të votojë këtë të premte masat e marra nga qeveria pak ditë më parë në bazë të nenit 155 të Kushtetutës. Mbledhja do të fillojë rreth orës 16 e ligjvënësit do të debatojë për 2 ditë me radhë mbi masat, e më pas do të votojnë per nje zgjidhje.

Mediat spanjolle raportuan më herët se lideri katalanas Carles Piudgemont do të paraqitej para senatit spanjoll këtë pasdite për të kundërshtuar zbatimin e masave emergjente në rajon. Por më pas qeveria katalanase konfirmoi se Puigdemont nuk do të udhëtojë për në Madrid, as të enjten dhe as të premten.

Mediat shkruajnë se heshtja e Piudgemont mund ta shtyje qeverinë e Madridit që të ngrijë për një kohë planet e saj për marrjen nën kontroll të institucioneve e policisë katalanase.

Kryeministri Mariano Rahoj, këmbëngul për rikthimin e ligjit në Katalonjë dhe thekson se nuk mund të pranojë kushtet e liderëve rajonale për pavarësi.

Ndërkohe sindikatat e studentëve ne Katalonje po planifikojnë një grevë dy ditore për të siguruar se masat nuk do të prekin arsimin. Qindra të tjerë po bëjnë thirrje për demonstrata.