Per te treti sezon me radhe ne platformën Tring HD starton sonte ne mbrëmje Copa Del Rey kupa e mbretit ne Spanje. Turneu ka hyre ne një faze interesante ne raundin e 1/16 ku janë bashkangjitur edhe 20 skuadra e La Liges.

Te gjithë ne ndjekje te Barcelonës, mbajtësja ne fuqi e trofeut 3-1 vitin e kaluar ndaj Deportivo Alaves, por edhe skuadra qe e ka fituar Copa Del Rey si askush tjetër, plot 29 here. Mbrëmjen e sotme do te zhvillohen 6 takime ndërsa ne platformën Tring te apasionuarit e futbollit spanjoll do te kenë mundësi te ndjekin ne orën 19:30 Cartagena kundër Seviljes me andaluzet qe e kane fituar 5 here ne histori Kupen e Mbretit. Ne orën 20-30 Real Saragoza me 6 trofe ne histori përplaset me Valencian qe ka arritur ta beje te veten kete trofe plot 7 here, ndërsa ne orën 21:30 Barcelona sfidon Real Murcia ne fushën e këtyre te fundit.

Ne takimet e tjera Numancia përballet me Malagen, Getafe pret Deportivo Alaves, ndërsa Cadiz sfidon Real Betis. Copa Del Rey është nje turne i rendesishem ne Spanje dhe jo vetëm. Ai është formuar ne vitin 1903 duke e bere kompeticionin me te vjeter ne Spanje. Fituesi i këtij kompeticioni siguron te drejtën automatikisht per te marre pjese ne Kupën e Vogël te Europes. Ndërkohe raundi I 1/16 ne platformën Tring do te vazhdoje me Kupën e Mbretit edhe te mërkurën e te enjten me te tjera sfida emocionuese dhe spektakolare.