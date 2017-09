Ngjeshet ndjeshëm renditja e Premier Liges Angleze pas javës se 4. Manchester City ka shkatërruar Liverpulin 5-0 dhe është barazuar me pike ne krye te renditjes me rivalet e Junajtid qe nuk shkuan dot me shume se nje barazim 2-2 ndaj Stoke Sitit ne transferte.

Erik Maksim Chupo Moting ishte heroi i vendasve me dy golat e tij teksa per miqtë shënuan Rashford dhe Lukaku. Ne takimet e tjera favoritet kane fituar te gjithë perfshi Chelsin ne fushën e Leister, Totenhemin ndaj Evertonit ne transferte dhe Arsenalin ndaj Bournemauth.