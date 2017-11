Dy ekipet angleze, Manchester City dhe Tottenham janë ekipet e radhës që siguruan para kohe një bilete për në fazën tjetër të UEFA Champions League. Në javën e 4 të fazës së grupeve, spektakli u zhvendos në San Paolo ku Napoli dhe Manchester City i dhanë jete një superndeshje që u mbyll 2 me 4 për anglezet, në një përplasje që u transmetua në vizion plus hd. Italianet shënuan të parët me Insinjen pas një kombimi fantastik me Mertens por në momentin më të mirë të vendasve ishte Otamendi që barazoi shifrat e kokë në minutën 34.

Vetëm pak minuta pas nisjes së pjesës së dytë Stones, sërish me kokë përmbysi shifrat në favor të skuadrës së Guardioles por Napoli gjeti forca të barazojë shifrat falë një penallti te Zhorzhinjos. Kajehon pak më vonë humbi një rast të artë përballe Ederson dhe ky episode ndëshkoi të zotët e shtëpisë, të cilët pak sekonda më vonë në kundërsulmin e anglezeve pësuan golin e trete. Në shtese pati kohë për një tjetër gol të Manchestre City me Stërling.

Anglezet siguria një kualifikimin me 12 pikë në 4 ndeshje ndërsa Napoli do ta këtë shumë të vështirë pasi Shaktar Donjetez u ngjit në kuotë ne 9 pikëve pasi mundi në shtëpi 3 me 1 Fejenordin. Ndërkohe në një tjetër supersfide te transmetuar në Tring, Tottenham i dha një leksion të vërtete futbolli Realit të Madridit duke fituar 3 me 1 e duke flutuar për në 16 të mirat e kontinentit. Delle ali ishte heroi I londinezeve me dy gola në minutat 27 dhe 56 ndërsa Eriksen shënoi golin e trete. Thjesht për statistike goli i Ronaldos në minutën e 80.

Reali është në vendin e dytë me 7 pikë dhe mund ti kënaqet faktit që Dortmundi bëri një hap të gabuar në shtëpi në barazimin 1 me 1 me Apoel Nikosia, çka i favorizon ekipin e Zidane në dy takimet e fundit. Grupi E ndërkohe kryesohet e 8 pikë nga Liverpul që mundi me lehtësi 3 me 0 në fushën e vet Mariboribn falë golave të shënuar nga Salah, Xhan dhe Sturrixh ndërsa në vendime dytë është ngjitur Sevija me 7 pikë pasi u hakmorr ndaj ruse4ve të Spartak Moskës duke i mundur 2 – 1 në fushën e vet me gola të Legle dhe Baneges.

Në grupin G, Beshiktash mori një barazim 1 me 1 në shtëpi me Monaco që e mban në një pozite të mirë në vendin e parë me 10 dhe me shanse të mëdha kualifikimi ekipin turk ndërsa Porto është ngjitur ne vendin e dyte me 6 pikë duke fituar duelin direkt me gjermanet e Lajpcig 3 me 1. Pjesa më e madhe e ndeshjeve të së mërkurës në mbrëmje u transmetuan në platformës Tring. Champions do të rikthehet ne takimet e pesta ne grupe ne datat 21 dhe 22 nëntor.