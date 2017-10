Java e 9 e kampionatit francez ka nisur me nje fitore te madhe te Olimpik Lion në fushën e vet ndaj Monaco 3 me 2. Festa e çmendur vendasve ishte legjitime pasi goli i 3 pikëve u shënua në minutën e 5 shtesë, falë një ekzekutimi të shkëlqyer të një goditje dënimi të Nabil Fekir.

Pjesa e parë e kësaj sfide ishte shumë intensive me plot 4 gola të shënuar dhe nje barazim 2 me 2. Lioni i drejtuar nga trajneri Bruno Genesio shënoi i pari që në minutën e 11 falë një goli të Mariano Diaz, i cili pas largimit nga Real Madrid po shkëlqen në France. Pavarësisht goditjes së pësuar shumë shpejt, skuadra nga principata ia del të barazojë falë një zgjidhje individuale te Keita në minutën e 18.

Megjithatë Monaco nuk arrin dot të mbajë ritmin e të zotëve të shtëpisë të cilët duke shfrytëzuar mbrojtjes e dobët të miqve, ia dalin të rikthehen ne avantazh me anë të Nabil Fekir. Sidoqoftë skuadra e Jardim gjeta forca të ringrihet dhe ne minutën e 34 është Traore që rikthen baraspeshën, duke shënuar në portën e Roni Lopes. Në pjesën ë dytë thuajse nuk ndodh asgjë. Të paktën deri në minutën e 95 kur Lioni fiton një goditje dënimi dhe Nabil fekir me ekzekutimin e tij perfekt kthehet ne një hero për vendasit duke shënuar golin e fitores që e ngjit skuadrën në 16 pikë aq sa kanë Marseja dhe Nant, ndërsa Monaco jo vetëm që nuk barazohet me pike me Psg, por rrezikon të ketë një distance edhe me te madhe me rivalin për titull.