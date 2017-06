Lëvizja Socialiste per Integrim ka shpërthyer ne akuza kundër drejtorit te përgjithshëm te policisë se shtetit Haki Çako. Pasi policia e shtetit kallëzoi penalisht administratorin e njësisë numër 2 ne kryeqytet, Elez Gjoza, kreu i grupit parlamentar te LSI Luan Rama deklaroi se Çako është nen kontrollin e kartelit te drogës.

Rama i është drejtuar edhe kreut te organit te akuzës Adriatik Llalla duke i kërkuar te hetoje te gjitha institucionet qe po përdoren per sulme politike.

Ndërsa Elez Gjoza ka hedhur poshtë akuzat, duke sqaruar se Prokuroria e ka hetuar njëherë ketë çështje ne 2013 dhe nuk ka gjetur asnjë shkelje, duke akuzuar ish ministrin Tahiri se fshihet pas sulmit ndaj LSI.

“Dua t’u bej një thirrje ish-ministrit te brendshëm ministrit qe mbolli Shqipërinë me hashash t’i leje presionet ndaj meje se nuk me tremb dot, ju do te shkoni pas hekurave, absolutisht do jem pas orës 4 pranë LSI.”