Modelja Demi Rose është zhveshur sërish, por këtë herë gjatë pushimeve në Ibiza.

22 vjeçarja është fotografuar më në formë se kurrë, e veshur me bikini që i ekspozonin format e mrekullueshme trupore.

Modelja britanike ka pozuar me kënaqësi të madhe në një ambient plot me shkëmbinj, e më pas ka vijuar me foto snap prane detit, duke u fokusuar totalisht te ekspozimi i të pasmeve gjigande.