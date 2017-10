Një moment i bukur ndodhi gjatë festivalit të filmit në New York kur Dakota Johnson, aktorja e filmit “Fifty Shades” që ishte aty për filmin e saj më të ri, “Call Me By Your Name” mori një surprizë nga Selena Gomez.

Selena ndaloi për ta përqafuar dhe uruar për ditëlindjen e saj. Ato të dyja bënë foto dhe me fansat që ishin të pranishëm.