Humbja e 8 radhazi per Kosovën. Ne stadiumin “Loro Borici” kombëtarja me e re ne futboll u mund 0-2 nga Ukraina, e cila shpreson tashme per kualifikim kjo edhe pas barazimit te Kroacisë kundër Finlandës. Fati i takimit u vendos vetëm ne pjesen e dyte, kur Paqarada ne minuten e 60 shkaktoi autogol ne portën e tij, ndërsa tre minuta nga fundit Jarmolenko vulosi rezultatin. Vetëvrasje per Kroacinë qe jashtë çdo parashikimi barazoi ne shtëpi 1-1 me Finlandën.

Pas nje pjese te pare pa gola, vendasit zhbllokuan rezultatin ne minutën e 57 me Mario Manxhukic. Atëherë kur mendohej se takimi ishte i fituar, ishin finlandezet qe goditen duke barazuar shifrat ne minutën e 90 me Soiri. Ukraina dhe Kroacia ndajnë vendin e dyte ne grupin I me 17 pike, dy me pak se Islanda e vendit te pare qe befasoi duke fituar 3-0 ne Stamboll ndaj Turqisë. Ishulloret zhbllokuan shifrat ne minutën e 32 me Gudmunson, ndërsa Bjarnason 7 minuta me vone shokoi vendasit duke shënuar edhe golin e dyte. Përballe pafuqisë se vendasve per te reaguar dhe te dorëzuar, Arnason mbylli gjithçka me fillimin e pjesës se dyte duke shënuar edhe golin e trete.