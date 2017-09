Koalicioni PDK-AAK-Nisma me kandidat për kryeministër Ramush Haradinajn, ka premtuar se konstiutimi i kuvendit dhe ngërçi politik në institucionet e Kosovës do të marrë fund më 7 shtator. Edhe pse nuk ka ende asgjë zyrtare, mediat në Kosovë shkruajnë se ne kete date do të zgjidhet kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe nënkryetarët. Pavarësisht se blloku PDK-AAK-Nisma është i vendosur se kuvendi do të konstituohet së shpejti, përfaqësuesit e lëvizjes “Vetëvendosje” dhe LDK-së, theksojnë se nuk do ta votojnë Kadri Veselin per kryetar kuvendi. Megjithatë, në sekretarinë e parlamentit nuk ka mbërritur ende asnjë kërkesë per vazhdimin e seancës konstituive nga kryesuesi Adem Mikullovci.