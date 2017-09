Këshilli i Lartë i Drejtësisë vendosi ngritjen e një grupi pune prej katër anëtarësh për të rakorduar qëndrimet më institucionet që merren me procesin e vetingut, kryesisht atë te rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.

Grupi që do të përbëhet nga Vangjel Kosta anëtarë i KLD-së i zgjedhur nga Kuvendi, Gerd Hoxha dhe Neritan Cena nga Konferenca Gjyqësore dhe një përfaqësues i Ministrisë së Drejtësisë, do bashkëpunojnë në mënyrë të përhershme lidhur me ecurinë e procesit dhe problematikat.

Mësohet se Presidenti Ilir Meta, theksoi gjatë mbledhjes së kësaj të premteje se KLD dhe Inspektorati i saj do të përmbushin të gjitha detyrimet që do i ngarkohen nga procesi i reformës në drejtësi.

Në mbledhje KLD shqyrtoi gjithashtu projekt-aktet përfundimtare të vlerësimit, të përgatitura nga Kryeinspektori i Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Në përfundim Këshilli miratoi aktet e Vlerësimit për 15 gjyqtarë.