Në kohën e instagramit dhe facebook-ut s’do mend që pamja ka fituar epërsi mbi thelbin, por kjo nuk do të thotë që kjo është ajo që të gjithë duan.

Shumë femra shpenzojnë shuma marramendëse dhe kohë për look-un e tyre duke e marrë të mirqenë se për të gjithë meshkujt bukuria është ajo që vlen më shumë ! Këto hamendësime i hedh poshtë studimi i kryer kohët e fundit i cili ka bërë që femrat t’i mendojnë gjërat ndryshe !



Sipas sondazhit Singles in America 87 përqind e meshkujve duan të krijojnë një marrëdhënie me një femër më intelektuale dhe të arsimuar se vetë ata dhe poi njëjti numër djemsh nuk do e kishte problem nëse femra do të siguronte të ardhura më të mëdha se ata.



Pothuajse gjysma e burrave (44 për qind) pohuan se do të dëshironin të kishin një femër e cila të kishte një profesion, 86 për qind thanë se cilësia që vlerësojnë më shumë ishte vetëbesimi dhe vetëvlerësimi. Burimi: WomensHealth