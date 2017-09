Një ndër pikët më të forta të serialeve turke është muzika.

Në serialin që transmetohet në Vizion Plus në orën 17.00 – 18.00 “Dashuri me Qira”, të gjithë jemi dashuruar me tingujt e muzikës të kompozuara enkas për serialin.

Tingujt dashurie, që rrëfejnë historinë e dashurisë të Omerit dhe Defnesë, mes dashurisë dhe arratisë.

Ja cilat janë këngët tona të preferuara:

Kenga e serialit, menjehere te risjell buzeqeshjen per shkak te tingujve te embel qe ka.

Sa here Defne dhe Omer, perjetojne momente te lumtura prane njeri tjetrit e prane luleve, regjisori zgjedh kete kenge.

Ne dasmat turke, eshte tradite nata e kenase. Edhe Defne, nuk i mbajti dot lotet nje nate perpara se te martohet me Omerin.

E kush i permban lotet, kur kenga “Sorma” tregon aq bukur largimet e Defnese dhe Omerit.

“Duart po me dridhen, me nisi nje temperature, kur te mendoj” – kendohet sa here qe Defne dhe Omer, perkedhelen me njeri tjetrin

Dhe kenga embelsire per ne fund. I mbani mend ditet kur Omeri pervelohej nga xhelozia per Defnene. Rikthejini ne memorie ato momente me kete kenge: