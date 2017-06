Mbase nuk e kishit menduar, por të ngrënit me tepri të qershive, mund të ketë pasoja në shëndetin tuaj pasi qershitë janë të pasura me hekur, vitamina C dhe antioksidues.

GRUMBULLOHEN KALORITË

Ndoshta duket çudi, por edhe pemët e shëndetshme mund të kenë kalori dhe të rrezikshme për linjën. Një gotë me qershi (200 g) përmban 100 kalori. Mirëpo, nëse e teproni, në organizëm mund të dërgoni shumë më tepër kalori sesa që e keni planifikuar dhe lehtë mund të trasheni.

SASIA E TEPËRT ME FIBRA KRIJON TELASHE

Rreth 200 g qershi përmbajnë 3 g fibra, ose 12 për qind të nevojave ditore. Nëse e teproni me qershitë, sasia e tepruar mund të shkaktojë fryrje, gazra dhe diarre.

SHUMË KARBOHIDRATE

Vetëm dy gota qershi përmbajnë 50 g karbohidrate, ose 17 për qind të nevojave ditore. Karbohidratet në qeshi përbëhen nga fibrat dhe sheqernat, prandaj dy gota qershi në vete përmbajnë edhe 40 g sheqer.

ALERGJITË

Qershitë përmbajnë proteina që te presona të caktuar mund të shkaktojnë alergji. Nëse keni alergji në qershi, nuk guxoni t’i hani, sepse shkaktojnë probleme me përtypjen, mundime dhe diarre.