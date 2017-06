Rusia mund të përpiqet të shtrijë ndikimin në Ballkanin Perëndimor, nëse SHBA nuk do të ruajnë angazhimin e tyre në këtë rajon. Paralajmërimi erdhi nga zëvendësndihmës sekretari amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee dhe senatorë gjatë një seance të nënkomisionit të senatit për Evropën dhe Bashkëpunimin për Sigurinë Rajonale. Yee tha se në mungesë të një përgjigjeje, kërcënimet e jashtme dhe të brendshme mund të kenë pasoja serioze për Ballkanin Perëndimor, Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.

Problemet e brendshme sipas tij, u kanë hapur rrugën kërcënimeve nga Moska, që synon të frenojë përpjekjet e rajonit drejt integrimit euro-atlantik. Zyrtari amerikan vlerësoi edhe progresin e bërë falë mbështetjes amerikane, ku veçoi zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri.

“Ne kemi ndihmuar vendet në rajon të përballen me sfidat, për sundimin e ligjit dhe luftën ndaj korrupsionit, duke u kërkuar partnerëve të përshpejtojnë reformat. Për shembull, me ndihmën tonë Shqipëria po zbaton një reformë të gjerë në drejtësi, që do të forcojë në mënyrë të ndjeshme sundimin e ligjit dhe do të reduktojë përhapjen e korrupsionit. Me angazhimin tonë dhe të Evropës, kemi parë disa suksese reale. Opozita e Shqipërisë ra dakord që t’i jape fund bojkotit dhe të marrë pjesë në zgjedhje më 25 qershor”.