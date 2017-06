Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Jeff Sessions, do të dëshmojë sot përpara Komisionit të Zbulimit të Senatit, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Dëshmia e Sessions pritet me interes të madh pas asaj të ish-shefit të FBI-së, James Comey dhe do të jetë e hapur për publikun. Kryeprokurori do t’u përgjigjet pyetjeve të senatorëve për kontaktet me zyrtarët rusë dhe rolin e tij ne shkarkimin e ish-shefit të FBI-së. Ne seancën e konfirmimit të tij ai nuk kishte folur për takimet me rusët.

Gjithashtu përpos dëshmisë së tij, i paqartë është edhe fati i prokurorit të posaçëm, Robert Mueller, i cili drejton hetimin e departamentit të Drejtësisë për rolin e Rusisë në zgjedhje. Përfaqësues të republikanëve kanë hedhur dyshime mbi besueshmërinë e tij dhe kanë kërkuar nga Trump të rimendojë pozicionin e Mueller. Ndonëse shkarkimi i tij përflitet si opsion, Shtëpia e Bardhë mohon që të jetë diskutuar diçka e tillë.