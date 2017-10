Merr fund tregtimi e therja e kafshëve pa kontroll dhe jashtë kushteve veterinare. Tashmë Tirana ka thertoren e parë publike në zonën e Vaqarrit, e cila pritet të disiplinojë situatën me konsumin e mishit. Për kryetarin e bashkisë, Erion Veliaj, ka ardhur koha që të mendohet seriozisht për sigurinë ushqimore.

“Kjo punë nuk ka të bëjë me sigurinë ushqimore, por me sigurinë kombëtare. Ka ardhur koha t’i mendojmë seriozisht këto, ta marrim seriozisht jetën, që nga mënyra se si kalojmë rrugën, deri te ushqimi që fusim në stomak. Kjo thertore vendos një standard. Ashtu si në shumë fusha ku kemi futur një operator publik, qoftë për pastrimin, edhe në nisma të tjera ku publiku po bën një punë më të mirë se privati, ashtu do fillojë edhe në industrinë e konsumit dhe përpunimit të mishit. Po fusim një operator publik, së pari për të ulur çmimet në treg, duke qenë se kemi çmime shumë më konkurruese se sa privati; së dyti, për të rritur cilësinë dhe për t’u thënë të gjithëve standardi ynë është ky”.