Borusia e Dortmund qëndroi ne krye te Bundesliges pas fitores se thelle 3-0 ne Hamburg ne javën e 5.

Ne nje kontroll total verdhezinjte zhbllokuan shifrat ne pjesen e pare me Kagawa përpara se te shënonin dy here ne pjesen e dyte me Abumejang dhe Pulisic.

Me Hamburgun luajti per gjate 90 minutave edhe qendërmbrojtësi i kombëtares Mergim Mavraj. Pas kesaj fitoreje Borusia Dortmund u ngjit ne kuotën e 13 pikëve, 1 me shume se Bajerni i Mynihut.