Kreu i Partisë Agrare Ambiantaliste, Agron Duka, ka kërkuar nga banorët e Arapajt në Durrës, që të mbështesin opozitën. Socialistët sipas tij nuk mbajtën asnjë nga premtimet e bëra 4 vjet më parë.

Kryetari i Libras Ben Blushi ka vijuar fushatën ne Fier, Lushnje, Roskovec dhe Marinzë. Blushi u tha banorëve se vota per Libran është e vetmja që do t’i mbroje nga abuzimi me pushtetin.

Gjergj Bojaxhiu vijoi takimet me banorë të Tiranës. Ai tha se Sfida për Shqipërinë është e vendosur të punojë për mbrojtjen e interesit publik. Bojaxhi u tha banorëve, se Sfida është për një politikë të pastër, si mundësia e vetme që sjell zhvillimin e vendit.