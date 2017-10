Edhe pse kishte lajmëruar ne orët e paradites per daljen ne konference te dy emrave qe priteshin me mjaft interes per rikthimin ne kombëtare te Taulant Xhakes dhe Ergys Kaçes, zyrat e shtypit ne FSHF pa njoftuar median dhe aspak serioze, ne minutat e fundit ka bere prapakthehu duke prezantuar Frederik Veselin dhe Emanuele Ndoj.

Futbollisti i Empolit ka deklaruar se Spanja ne keto moment ka me shume presion se Shqipëria, ndërsa kuqezinjtë do te mundohen t’i hapin probleme kundërshtarit.

“Do të mundohemi t’u hapnim probleme spanjollëve. Ata kanë më shumë presion se ne. Më vjen inat kur thonë se Italia apo Spanja janë më të forta se ne. Nëse jemi në një ditë të mirë, edhe ne mund të fitojmë ndaj tyre. Kundër Spanjës kemi bërë disa gabime në ndeshjen e parë. Golat që pësuam në ndeshjen e parë ishin si shkak i gabimeve tona. Me cilësitë e Spanjës vijnë edhe golat e tjerë. Shpresojmë që të jemi organizuar mirë, por e thashë edhe njëherë ata kanë më shumë presion se ne.”

Ndërkohe pas paraqitjeve te shkëlqyera me Breshian, Emuanuel Ndoj ka bindur Kristian Panuccin per t’u bere pjese e kombëtares.

“Nuk pretendoj asgjë. Jam i ri është hera e parë që grumbullohem me Kombëtaren, këtu do të bëj gjithçka thotë trajneri. Është një mundësia e madhe për mua këtu, por edhe nëse luaj me Kombëtaren Shpresa për mua nuk përbën asnjë problem. Nuk jam stërvitur sepse jam dëmtuar ndaj Peruxhias, por shoh që në skuadër punohet me intensitet dhe ka shumë kualitet.”

Ndërkohe risia e stërvitjes se sotme ishte aktivizimi i Enea Kolicit ne porte ne vend te Thoma Strakoshes, i cili u largua drejt Italisë pas nje dëmtimi. Nga ana tjetër edhe Elseid Hysaj e kapiteni Ansi Agolli, vazhdojnë stërvitjen e diferencuar për shkak te disa problemeve fizike.