Presidenti Trump, në fjalimin e tij të shumëpritur lidhur me Marrëveshjen Bërthamore me Iranin, do të vendosë nëse SHBA-të do të tërhiqen apo jo përfundimisht nga ky pakt.

Kreu i Shtëpisë së Bardhe e ka kundërshtuar gjithmonë marrëveshjen atomike me Iranin, duke e cilësuar atë si një nga kompromiset më të këqija, njëherësh dhe si një problem botëror që duhet zgjidhur.

Teksa presioni mbi presidentin shtohet, këshilltarë të lartë të tij dhe udhëheqës botërorë, mes tyre Theresa May dhe Emmanuel Macron, kërkojnë njëzëri që Trump të mos tërhiqet.

Edhe sekretari i Mbrojtjes James Mattis tha ne një seance dëgjimore të Senatit më pare, se nuk ishte në interes kombëtar ta braktiste atë.

Disa media shkruajnë se Trump, do të kërkojë vetëm masa për të goditur atë që ai e sheh si agresion të Iranit në Lindjen e Mesme, por nuk do të propozojë tërheqjen e Shteteve të Bashkuara.

Nëse presidenti vendos tërheqjen, Kongresi në një afat prej 60 ditësh do të vendosë pro Trump, ose rivendosjen e sanksioneve.

Marrëveshja atomike mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia, u arrit nga ish-presidenti Barack Obama në vitin 2015.

Irani pranoi të ngrijë programin e tij bërthamor në këmbim të heqjes së pjesshme të sanksioneve. Trump këmbëngul tërheqjen e SHBA-se pasi Irani nuk e ka respektuar atë.