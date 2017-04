Një konflikt mes te rinjve ka ndodhur këtë te premte ne nje prej lokaleve te Elbasanit, çka ka sjelle përdorimin e armeve.

Fillimisht grindja nisi me sende të forta, e më pas u përdorën edhe armë. Sipas policisë, u plagosën tre persona, nga këta dy me pistoletë dhe një me sende të forta.

Te plagosurit janë Kristi Gjini, si edhe Hektor Çopja. Ngjarja ndodhi në ambientet e brendshme të një lokali në zonën e Bradasheshit. Dëshmitarë brenda në lokal theksuan se mes dy grupeve ka nisur një debat verbal nga tavolina në tavolinë. Policia sekuestroi rreth 20 gëzhoja ne vendngjarje dhe shoqëroi 15 persona ne komisariat.