Dy gjëra të thjeshta janë në gjendje që të dashurin tuaj ta ngrenë në qiell. Aplikoni këto aktivitete në dhomën tuaj të gjumit dhe do të jeni të kënaqura.

Meshkujt shpesh thonë që janë qenie shumë të thjeshta, posaçërisht kur është fjala për seksin. Për këtë shkak në mënyrën më të thjeshtë ju tregojnë se çka eksiton në shtrat.

Bisedat e pista

Meshkujt kanë zbuluar se si nuk është aspak e nevojshme të flitet shumë edhe bash çdo gjë që ndodh, mirëpo thonë se si disa fjalë të pista mund të bëjnë shumë. Gjithashtu, janë të gatshëm që të respektojnë kufijtë të cilët i përcakton partnerja e tyre. “Më fort”, “e lagur”, “kjo është shumë bukur” dhe fraza të ngjashme janë krejtësisht të nevojshme. Gjithashtu, lusin për sa më pak shprehje “klinike”.

Marrja e kontrollit

A ka diç më shumë seksi tek femra e cila di të marrë kontrollin dhe me atë rast të mos jetë aspak e komplikuar. Inicimi i seksit, lidhja, urdhri se ku dhe si të bëhet seks etj. Janë ato që meshkujt shumë i eksitojnë, shkruan Telegrafi.

Surprizat

Ajo që gjithashtu dëshirojnë është që kohë pas kohe vajzat t’i bëjnë surpriza me ndonjë pozë tëre, me ndonjë lodër apo me ndonjë vend të pazakonshëm.

Shikimi

Meshkujt thonë haptas që janë tipa vizualë, andaj gjithsesi eksitohen kur femrat u mundësojnë pamje të mirë të aksionit në të cilin bën pjesë edhe ai aksioni solo. Aq më parë që gjatë aksionit, çdo gjë tjetër u është e ndaluar.