Edhe ketë vit Tirana i është bashkuar nismës se ditës botërore pa makina. Aktivitet jane zhvilluar ne zona te ndryshme te kryeqytetit nga ku jepej mesazhi per shmangien e makinës te paktën per nje dite dhe përdorimin e mjeteve te tjera te transportit.

Por a është e mundur te kryesh pune ne Tirane pa makine dhe kur transporti publik nuk është ende ne standardet e duhura?

Per te ulur përdorimin e makinave dhe ndotjen e ajrit ne Tirane, kryetari i bashkisë tha se së shpejti ne linjat e transportit publik do te hyjnë mjete elektrike. Veliaj ftoi operatoret privat te linjave urbane te vene ne funksion autobusë qe punojnë me energji.

Po ashtu bashkia ka vendosur shtimin e zonave pedonale ne kryeqytet. Pas qendrës, sheshi “Nene Tereza” do te jete hapësira tjetër pedonale ku do te ndalohet plotësisht lëvizja e makinave.

Aktivitet sensibilizuese per ditën pa makina u përqendruan ne sheshin “Nene Tereza”, ne qendër .Ne zonën e bllokut dhe ne sheshin pas Ministrisë se Arsimit. Edhe pse numri i makinave ketë dite nuk ishte reduktuar, per fat te mire nuk kishte trafik dhe rendim te qarkullimit.