Plotësimi i prioriteteve që Komisioni Europian i ka caktuar Shqipërisë me qëllim çeljen e negociatave për anëtarësim, është diskutuar gjatë takimit që presidenti Meta, pati me drejtorin e zgjerimit Christian Danielson. Kreu i shtetit nënvizoi rëndësinë e zbatimit të reformës në drejtësi, ngritjen dhe funksionimin e organeve të vettingut.

Po ashtu u nënvizuar rëndësia e nisjes në kohë të reformës zgjedhore, për të trajtuar të gjitha shqetësimet dhe rekomandimet e raportit të OSBE/ODIHR-it. Gjatë vizitës në Tiranë, zyrtari i lartë është takuar edhe me kryeministrin Rama. Ne takim u diskutua mbi ecurinë e reformave legjislative, me qëllim afrimin e vendit me BE. Danielsson, pati një takim të veçantë edhe me ministrin e brendshëm Fatmir Xhafaj.