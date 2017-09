A keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh me trupin gjatë aktit seksual? Si një medalje me dy kahe dhe në këtë rast nuk mund të prisni t’ju ndodhin vetëm gjëra të mira si çlirimi i hormoneve të lumturisë sepse gjatë seksit mund të përballeni dhe me situatea të pakëndshme. Më poshtë do të lexoni të gjitha gjërat që i ndodhin organzimit gjatë marrëdhënies seksuale.

1. Çlirohen hormonet e lumturisë

Seksi stimulon sekretimin e hormoneve të tillë si oksitocina, dopamine etj

2. Zgjerohen enët e gjakut;

3.Trupi juaj bëhet shumë i ndjeshëm, kryesisht zonat erogjene si veshët, qafa, gjoksi etj. Zgjerimi i enëve të gjakut dhe përshpejtimi i qarkullimit të gjakut liron neurotransmetuesit që nxisin ndjeshmërinë.

4.Rreziku i baktereve

Gjatë seksit, bakteret nga vagina dhe anusi mund të shkojnë në uretër dhe të shumëfishohen, duke zhvilluar një infeksion të traktit urinar.

5.Do të digjni kalori

Një studim i The Neë England Journal of Medicine zbuloi se një person mund të djegë 100 kalori gjatë 30 minutave aktivitet sekua;

6. Rrahjet e zemrës do të shtohen

Ashtu si çdo aktivitet aerobik dhe seksi përshpejton rrahjet e zemrës.



7. Mund të përjetoni kontraktime të muskujve, por do të ndiheni më të qetë pasi orgazmat shkaktojnë një rritje të prolaktinës, një hormon qetësues që arrin nivelin më të lartë kur ne jemi duke fjetur.