SHBA inkurajon prokurorinë per hetimet ndaj korrupsionit ne te gjitha nivelet. I pyetur mbi rastin Tahiri ne Shqipëri, zëvendës-ndihmës sekretari Amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee tha se askush nuk duhet te jete mbi ligjin.

Por nga ana tjetër zyrtari i larte amerikan tha se qeveria shqiptare ka bere progres ne rrugën e reformave, veçanërisht me ate ne drejtësi.

“Jemi shumë të kënaqur me përparimin që Shqipëria ka arritur dhe jemi të kënaqur që Shtetet e Bashkuara kanë pasur mundësinë të kontribuojnë në reformat, përfshirë këtu edhe reformat në drejtësi. Bashkërisht me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar Shqipërinë të miratojë legjislacionin, të miratojë ndryshimet kushtetuese, me synimin që të forcojë sistemin e drejtësisë.”