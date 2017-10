Capital T kishte lajmëruar se në muajin tetor do të vinte me projekte të reja muzikore, të cilat do ishin ndryshe nga tjerat. ‘Pa Censurë’ erdhi në bashkëpunim me Vig Poppa dhe Lyrical Son. Të tre reperat janë kujdesur vetë për tekstin, duke mos u shqetësuar aspak për përdorimin e disa fjalëve.

Ka arritur të marrë mbi 15 mijë klikime që në minutat e para, ndërkohë që Capital T ka lajmëruar se do të sjellë edhe “Mixtape” me të paktën 10 këngë këtë muaj. Ky mund të jetë suksesi i rradhës për të.