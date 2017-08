Borusia e Dortmundit është kryesuesja e bundesliges gjermane pas dy javësh te luajtura. Megjithe largimin e Dembelese ne Barcelone verdhezinjte fitojnë edhe ndeshjen e pare ne shtepi kundër Herthes se Berlinit 2-0 dhe kane nje gol me pak te pësuar se Bajerni i vendit te dyte. Ne Signal Iduna Park ishte Aubamejang ai qe shenoi i pari ne minutën 15 ne portën e skuadrës nga Berlini pas nje krosimi te ulet te Nuri SHAHIN.

Goli i dyte ne dy ndeshje per lojtarin nga Gaboni. Ne pjesën e dyte është vete Shahin qe ne minutën e 57 vulos shifrat ne 2-0 me nje supergol nga jashtë zones se rreptësisë. Bajerni duroi gjate, por u shpërblye ne fund ne Bremen me dy gola te Robert Levandovskit. I pari me finte ne minuten e 72 kur Koman depertoi bukur nga e djathta dhe pasoi per polakun qe nuk fal ne mënyre spektakolare.

Vetem pas 5 minutash eshte vete Levandovski qe depërton ne zonen e vendasve dhe e kalon topin poshte këmbeve te nje mbrojtësi dhe portierit duke mbyllur ndeshjen ne shifrat 0-2. Ne takimet e tjera ra ne sy barazimi 2-2 i Leverkusenit ne shtëpi me Hofenhajm. Fitorja ne Frankfurt e Volfsburgut 0-1 dhe barazimi ne Augsburg i Borusias se Menshengladbahut 2-2. Shtutgarti nuk ndalet edhe ne ndeshjen e dyte duke fituar minimalisht ndaj Maincit 1-0.