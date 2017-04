“Kam sot një lajm te mire per te gjithë shqiptaret dhe veçanërisht për socialistet: Rilindja po bie!”

Ben Blushi, i cili 2 vite me pare foli per funeralin e rilindjes, sot doli ne foltoren e Parlamentit për te deklaruar se paralajmërimi i tij u vërtetua. Por cila është arsyeja sipas Blushit qe rilindja vdiq?

“Për shkak te një njeriu. Edi Rames. Ky erdhi ne pushtet me votat e socialisteve dhe qeverisi me nje grup keqbërësish qe u quajtën Rilindja. Çfarë ishte Rlindja: mbeturinat e korruptuara te PD, mbetjet e degraduara te PS, gjithfarësoj mediokrish, banditësh, trafikantesh, gjobaxhinjsh, dallaveraxhinjsh, drogaxhinjsh, pazarxhinjsh, kumarxhinshj, vulaxhinshj, kazanxhinjsh, delenxhinshj, pra me shume xhinj se xhinde. Kjo është Rilindja e pare ne bote qe nuk ka nje poet, por vetëm xhinde”.