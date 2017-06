Lezha është nje qark qe demokratet e kane fituar edhe ne vitin e vështire te 2013, ndërsa socialistet ende e kane sfide marrjen e shumicës se mandateve ne ketë zone; dhe per te fituar votën e lezhjaneve PD ka vendosur ti besoje serish Aldo Bumcit, ndërsa PS ka vendosur te paren ne liste ish-ministren e arsimit Lindita Nikolla.

Per kandidaten Lindita Nikolla 25 qershori është dita kur shqiptaret duhet te vendosin a do te ecin ne rrugën e reformave apo vendi do te kthehet pas.

Lindita Nikolla: Kontakti i drejtpërdrejte me njerëzit per te folur per punën qe është bere ne 44 muaj si nje garanci per te bere edhe me shume ne mandatin tjetër, si dhe per te pare nga afër per t’u njohur me shqetësimet e njerëzve, jo thjesht se është kohe fushate, por per te pare qartësisht edhe se sa shume kemi per te bere dhe sa shume kemi per te humbur nese ne 25 qershor reformat mbeten ne vend apo kthehen pas ne kohen e nje Shqipërie te zhytur ne borxhe, ne mungese totale te shtetit ku padrejtësia ishte sheshit, ndaj kjo është strategjia e komunikimit. Parja sy me sy dhe kontakti i drejtpërdrejte per te folur modesisht përulësisht per punët qe jane bere dhe me nje pasion te ri per te treguar me vendosmëri, me te cilen ne do te fitojmë betejen per punësimin dhe mirëqenien me te njëjtën vendosmëri qe ia dolem me Edi Ramen kryeministër te fitonim betejën per vetingun.