Kim Kardashian nuk di të ndalet. Ylli I TV Show-t “Keeping Up With The Kardashian”, do të sjellë parfumin e saj më të ri nën markën e KKW Beauty.

Mesa duket, parfumi është I frymëzuar nga lulja e preferuar e Kim, orkidea, por në fund të fotos shkruhej “Gardenia” (lloj tjetër luleje).

Le të presim të gjithë sesi do te jete mrekullia e ardhshme e Kim.