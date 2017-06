Një grup ekspertësh të udhëhequr nga Priben, do të nisen nga BE-ja në Maqedoni për të analizuar situatën aktuale, nismë e iniciuar kjo nga eurokomisioneri Johannes Hahn.

“Ky grup do të përfshijë të njëjtët ekspertë të lartë të cilët kanë përgatitur raportin me rekomandime në lidhje me përgjimin e paligjshëm në vitin 2015.

Puna e tyre ka kontribuar në formimin e prioriteteve urgjente të reformave që janë të përfshira nga Komisioni dhe në Marrëveshjen e Përzhinos”, thuhet në deklaratën e Hahn.

Kujtojmë se Priben është njëherësh hartuesi i Marrëveshjes së Përzhinos.