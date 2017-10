Organizata “Europa Krijuese” ka dhene qe prej vitit 2013, rreth 700 mije euro per filmin shqiptar. Por per producentët ai qe mundëson financimin e nje filmi, është nje projekt i shkruar mire. Ne 20-vjetorin e krijimit te kinemasë shqiptare, Ilir Butka thotë se është koha për të punuar me shume per te pasur nje produkt cilësor.

Regjisori Andemion Murataj, thotë se ne aktivitetin “Balkan film market” kane ardhur producentë te njohur, dhe kjo është nje forme qe filmi shqiptar te fitojë me shume te ardhura. “Balkan Film Market” zhvillohet per here te pare ne Shqipëri, dhe do te zgjasë deri ne daten 7 tetor.