Hofenhaim vazhdon te surprizoje ne Gjermani, duke i shkaktuar këtë here humbjen e dyte sezonale Bajernit te Mynihut. Ne javën e 27 te Bundesliges, skuadra e Karlo Ancelotit u mund 1-0, një humbje qe nuk ndryshon asgjë ne krye te klasifikimit, por me shume është nje rezultat qe i jep shpresa te mëdha Hofenhaimit per te zëne nje nga tre vendet me kualifikim direkt ne Champions sezonin e ardhshëm. Goli i vetëm per te zotet e shtëpisë u shënua nga Kramariç ne minutën e 21.