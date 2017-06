Kryetari i PD Lulzim Basha ka ndërprerë fushatën elektorale per te udhëtuar drejt Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Mësohet se Basha eshte nisur te hënën drejt SHBA i shoqëruar nga bashkëshortja. Ende nuk dihet axhenda e kësaj vizite, por vete Basha pak dite me pare gjate takimeve elektorale njoftoi se se shpejti do te takohej me Presidentin e Shteteve te Bashkuara te Amerikës Donald Trump.