Menjëherë pas seancës parlamentare, Lulzim Basha ka mbledhur grupin per te marre nje vendim ndaj sjelljes se mazhorances. Grupi ka vendosur te shfrytëzoje te gjitha hapësirat qe parashikon rregullorja per te kërkuar nje seance ditën e hëne per reformën zgjedhore.

Mësohet se është ngritur edhe një grup pune per te konstatuar te gjitha shkeljet e Rucit dhe me pas do te merren vendimet se si do te sillet opozita ne kuvend.