Arsene Wenger ka shtuar interesimin për sulmuesin e Lyonit. Menaxheri i Arsenalit, Arsene Wenger, ka pasur takime me përfaqësues të Lyonit për Alexandre Lacazette.

Trajneri ka qenë në Francë gjatë kësaj jave së bashku me shefin ekzekutiv, Ivan Gazidis, për t’u takuar me presidentin klubit francez, Jean-Michael Aulas, në përpjekje për të arritur marrëveshje për sulmuesin i cili ka njoftuar që do të largohet nga Lyon.