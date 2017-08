Pese persona u arrestuan dhe 28 te tjerë u proceduan ne gjendje te lire te akuzuar per ndërtime pa leje. Bilanci u be publik nga policia, pas urdhrit te Drejtorit te Përgjithshëm Haki Çako, per te shtuar masat e kontrollit ndaj territorit. Numri me i larte i te prangosurve është ne Tirane, ku ata po ndërtonin pa leje dhe kishin zaptuar hapësirat publike ndërmjet pallateve. Ndërkohë që listës së gjatë të qytetareve, të cilët kanë ndërtuar pa leje, i shtohen edhe ata që janë shpallur në kërkim.