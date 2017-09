I ndodhur nen kritika të shumta për punën e Akademisë se Shkencave, kreu i ri i zgjedhur një ditë më parë, Gudar Beqiraj, ka pranuar reformimin e këtij institucioni. Akademia e Shkencave është akuzuar se fundmi se nuk ka punuar per te nxjerre produkte cilësore ne vitet e fundit, por kryetari Beqiraj thotë se kjo nuk është e vërtete. Kete te marte ka reaguar përsëri akademiku Artan Fuga, duke i dërguar nje leter publike kryeministrit Rama, duke e mbështetur atë për t’i prere fondet Akademisë se Shkencave.

“Mos u tërhiqni nga ajo që deklaruat, një Akademi me këtë kryesi të ri-ri-cikluar dhe përgjegjëse e penguese e reformës, me këtë Akademi të plakur, të kalbëzuar, pa transparencë, pa bërë transparencën e pastërtisë të figurës të Akademikut, të pareformuar, po nuk reflektoi shpejt, thellë, pa deklarime banalitetesh si dje, ndërpritini fondet! Përndryshe do të akuzoheni Ju si aleat i shpërdoruesve të fondeve publike!”