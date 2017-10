Ministri i Financave Ahmetaj, në një takim me përfaqësues të biznesit të vogël, mbrojti propozimin për përfshirjen në skemën e TVSH-së. Ai theksoi se kjo masë do arrijë të formalizojë ekonominë shqiptare, madje do të ketë edhe rritje të konkurrencës.

Por, shqetësimi i tregtarëve të vegjël, mbetet tek pasojat e përfshirjes së tyre në skemën e TVSH-së: rritja e çmimeve. Konstatim të cilin Ahmetaj nuk e pranoi.

Gjatë takimit, Ahmetaj siguroi se te gjithë shitësit ambulantë do të përjashtohen nga TVSH.