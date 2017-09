Christian Milan i ka shpenzuar javët e fundit duke festuar gjatë pushimeve të saj në Hawai.

35 vjeçarja ka vijuar postimin e fotove të çmendura në rrjetet sociale. E fundit ka qenë një foto e postuar në Instgramin e Christianës, që ndiqet nga 3.9 milion fansa.

Në foto duket trupi i këngëtares, e cila është e kthyer me shikim nga deti dhe në pamje përballë qendron shoqja e saj, jo më pak seksi se ajo vetë.

Të dyja bukuroshet kanë ekspozuar format, të veshura me bikini të vogla, duke kontrastuar edhe ngjyrat, Christian me të zeza dhe shoqja (Nicol) me të bardha.

Mesa duket argëtimi sapo ka filluar për autoren e këngës “Dip it low” dhe mikeshat e saj modele.