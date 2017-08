Aktori me origjinë shqiptare Baris Arduç, pritet të nisë xhirimet për serialin e tij të ri që do të shfaqet në muajin janar në Turqi. Pas suksesit në serialin “Dashuri me Qira”, Star TV nuk ka hequr dot lehtë dorë nga aktori.

Gjatë verës, u përfol se Baris ose sic e njohim ndryshe Omer në serialin “Dashuri me Qira” mund të luajë sërisht përkrah Elçin Sangu. Por këto lajme hidhen poshtë.

Dy aktorët kanë marë, dy drejtime të ndryshme. Ndërsa Baris është pjesë e Star Tv, u bë e ditur se Elçin Sangu, do të jetë pjesë e Kanal D, në këtë sezon me një serial të ri.

Elçin është tejet diskerete. Nuk është bërë e ditur as dita e nisjes së xhirimeve, apo projekti në të cilën ajo po mer pjesë.