Franca mban sot raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare, ku pjesë e garës është edhe partia e presidentit të ri të Francës, Emmanuel Macron “En marche”.

Partia e tij pritet të dalë me rezultate të mira gjatë zgjedhjeve të sotme pasi sipas sondazheve, thuhet se ai do të fitojë të paktën 30% te votave dhe do të pasohet nga Republikanët e krahut të djathtë me 20 për qind dhe Fronti Kombëtar i ekstremit të djathtë me 17 për qind.

Ndërkohë, janë 577 vende për Dhomën e Ulët të Parlamentit për të cilët garojnë rreth 7.882 kandidatë.