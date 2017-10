Kryeministri Edi Rama ne nje reagim ne facebook ka uruar partitë shqiptare per raundin e dyte te zgjedhjeve vendore ne Maqedoni, duke kërkuar me shume pune e bashkëpunim per te mirën e vendit dhe te njerëzve pa dallim.

Pas publikimit te rezultateve përfundimtare nga KQZ, rezultoi se BDI e Ali Ahmetit shënoi nje fitore dërrmuese ne komunat me shumice shqiptare. Gjithashtu Bashkimi Demokratik per Integrim ka ruajtur epërsinë ne Tetove me Teuta Arifin.