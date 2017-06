Erion Veliaj vijon turin e bilancit 2-vjeçar te punës se tij ne krye te bashkisë. Nga njësia numër 7, kryebashkiaku kërkoi votën per Partine Socialiste, si e vetmja mundësi per te vazhduar investimet ne Tirane.

Pasi Këshilli Bashkiak i dha me shume kompetenca kompanisë “Eco Tirana”, e cila do te ndërhyrje per te ndihmuar edhe qytete te tjera, Veliaj u beri apel qytetareve te ndërgjegjësohen per diferencimin e mbeturinave qe ne shtëpi. Kreu i bashkisë ka renditur punet e bera gjate dy viteve ne Tirane dhe ne njësinë numër 7.

Ndërkohe ne 10 qershor, bashkia do te hape sheshin “Skenderbej”, nje nga projektet me te rendesishem te nisur nga Veliaj sapo mori detyrën.