Vetem pak ore pas sulmeve 60 raketa tomahok mbi 4 baza ushtarake te Bashar Al Assad ka e reaguar diplomacite boterore. Arabia Saudite leshoi nje komunikate urgjente ku jepte mbeshtetje te plote sulmit amerikan kunder nje barbari sic citohet ne komunikate. Kryeminsterja e Britanise se Madha ne deklaraten e saj shprehet se “Ishte nje vendim i duhur, i sakte dhe proporcional”. Ndersa kryeministri izraelit tha se “Ky ishte nje mesazh i forte i dhene me 60 raketa. Bota duhet te kuptoje qe mizori te tilla nuk duhet te ndodhin. Ishte vendimi i duhur. Une Shpresoj se Assad e ka kuptuar mesazhin e dhene nga SHBA. Une jam ne krah te presidentit Tramp sa here qe ai do te ndermarre veprime te tilla jo vetem ne Homs por edhe ne Teheran, Penian dhe kudo tjeter ku kryhen masakra te tilla.” shprehet Netanjahu. Mbeshtetje per kete sulm dha edhe qeveria australiane.