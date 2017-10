Marka po prek një treg që zakonisht injorohet nga stilistët luksoze.

Tommy Hilfiger ka njoftuar planet për të bërë një linjë të rrobave për njerëzit me aftësi të kufizuar.

Kjo linjë do të ketë veshje të cilat do të mbyllen në mënyrë magnetike, që të jetë më e lehtë për të tërhequr rrobat mbi kokë ose për t’u veshur me një dorë.